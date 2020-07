Coronavirus, altri 115 casi e 4 morti in Lombardia

(Fotogramma)

Sono 115 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi') per un totale complessivo di 1.064.173. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale dei pazienti deceduti dall'inizio dell'epidemia sale invece a 16.675 (+4 rispetto a 24 ore fa), mentre i pazienti guariti/dimessi sono 67.871 (+261) di cui 65.548 guariti e 2.323 dimessi. Restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (41) e i ricoverati non in terapia intensiva (241). I nuovi tamponi effettuati sono invece 9.758. Nel milanese, hinterland compreso, sono 24 i nuovi casi di coronavirus di cui la metà in città. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi casi sono 22, a Brescia 15, a Como 2, a Cremona 10, a Lecco 4, a Lodi 4, a Mantova 3, a Monza 4, a Pavia 11, a Sondrio 3 e a Varese 4.