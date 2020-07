Covid, ristorante chiuso dopo cena di classe: "Test tutti negativi"

(Fotogramma)

Riaprirà presto il ristorante del centro sportivo Club Le Palme di Via Casilina, alla periferia Est di Roma, dove il 26 giugno scorso si è svolta la cena di classe cui ha partecipato la ragazzina risultata, a distanza di una settimana, positiva al Covid-19. Accusati i sintomi tipici dell'infezione, i genitori hanno portato sia lei che il fratellino di 5 anni al Bambino Gesù: il responso di positività al coronavirus per entrambi è arrivato dopo poche ore. Ora i fratellini sono in isolamento domiciliare. "La Asl ha effettuato i controlli di routine. Test sierologici tutti negativi, sia per il personale, che per i clienti coinvolti. Attendiamo esito ufficiale dei tamponi effettuati", scrive in un post su facebook il ristorante 'Club Le Palme'.

Probabilmente anche a seguito di qualche timore tra i residenti della zona, specie tra coloro che frequentano il ristorante Club Le Palme, i gestori hanno ritenuto opportuno, prima ancora, "tranquillizzare" i clienti. "È venuta da noi una persona affetta da covid che ha partecipato ad una cena all'aperto - si legge in un post Fb del Club Le Palme -. Ora le autorità stanno facendo i controlli di rito soltanto sulle persone coinvolte e già avvisate e dopo un ulteriore sanificazione, sabato potremmo tornare operativi. La chiusura è temporanea, abbiamo avuto sempre a cuore la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti e continuerà ad essere un nostro punto di riferimento, così come lo è stato finora".

Il cluster familiare ha portato anche alla chiusura del centro estivo ospitato in una palestra, sempre al Casilino, la New Professional Dance, frequentato dal piccolo di 5 anni e da altri 30 bambini. Le chiusure sono state disposte dalla Asl Roma 2 convocando tutti i potenziali contatti. Saranno effettuati un migliaio di tamponi.