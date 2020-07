Dori Ghezzi: "Mesina fuggito di nuovo? Le qualità le ha, peccato le usi male"

Dori Ghezzi (Ipa/Fotogramma)

"Mesina si è dato alla fuga? Dimostra di avere una certa abilità, se riesce ogni volta a farlo tanto di cappello. Non è mio compito dare un giudizio, non voglio arrivare a dire che a questo punto sia anche ammirevole, però ecco, vuol dire che qualche qualità ce l'ha. Peccato che nella vita a volte queste qualità vengono utilizzate male, si sprecano, mentre potrebbero decisamente essere usate in maniera migliore". Ad affermarlo all'Adnkronos è Dori Ghezzi, commentando la notizia della fuga del bandito sardo Graziano Mesina, irreperibile dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

Ricordando il sequestro di cui fu vittima con il compagno Fabrizio De André, la Ghezzi aggiunge: "Ormai sono lontanissima da quel ricordo, e anche in questo caso non è mio compito dare un giudizio sulla vicenda. Quello che posso dire è che Mesina non so dov'è, non vi posso aiutare", conclude sorridendo.