Marò, Latorre e Girone potrebbero essere ascoltati da pm Roma

Fotogramma

I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone potrebbero essere convocati dalla Procura di Roma per essere ascoltati. A piazzale Clodio c’è un fascicolo di indagine, per omicidio volontario, aperto nel febbraio 2012 e affidato al sostituto procuratore Erminio Amelio, che ora è in attesa di ricevere dal Tribunale Internazionale dell’Aja la sentenza con la quale è stata stabilita la competenza giurisdizionale italiana nella vicenda.

Solo dopo aver ricevuto e letto il provvedimento, gli inquirenti italiani potranno avviare l’attività istruttoria. I due marò furono già ascoltati dai pm di Roma il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno la Procura dispose una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della Enrica Lexie, la nave su cui erano in servizio Latorre e Girone.