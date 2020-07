L'orso che ha attaccato padre e figlio è una femmina di 14 anni

Un orso (Fotogramma/Ipa)

E’ un’esemplare femmina, di 14 anni, l'orso che lo scorso 22 giugno ha attaccato due uomini, padre e figlio, sul monte Peller. È quanto comunica in una nota la provincia autonoma di Trento. L'Unità di Ricerca di Genetica di Conservazione della Fondazione Edmund Mach (Fem) ha, infatti, comunicato gli esiti delle analisi genetiche condotte sui campioni organici costituiti dalle macchie salivari presenti sui vestiti delle due persone aggredite e rimaste ferite.

Il dna presente sull'abbigliamento corrisponde a quello di un orso denominato JJ4. Non è, invece, possibile accertare, ad oggi, se l'animale è o meno accompagnato da cuccioli.

In applicazione dell'ordinanza, saranno ora avviate attività di cattura finalizzate a rendere possibile il riconoscimento e la localizzazione dell'esemplare, anche attraverso la conduzione di ulteriori analisi genetiche i cui tempi non è possibile determinare in considerazione delle oggettive difficoltà tecniche.