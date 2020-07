Rezza: "Ancora mascherine in luoghi pubblici e distanziamento"

(Fotogramma)

"Nell'ultima settimana, nel nostro Paese, il numero di casi totali è leggermente diminuito, naturalmente continua la circolazione virale tanto è vero che gli Rt aumentano o diminuiscono a seconda di dove si formano i focolai. In alcuni Regioni il numero di casi è ancora abbastanza rilevante". A dirlo, commentando i dati del report di monitoraggio Iss-ministero della Salute, è Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. "Naturalmente - prosegue - la comparsa di focolai, che vengono però rapidamente contenuti, sta a indicare che c'è una continua circolazione virale, per cui bisogna mantenere comportamenti adeguati, portare mascherine in luoghi pubblici e mantenere distanziamento sociale".