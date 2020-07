Roma, esplosione in hotel: 3 feriti

Adnkronos

Sono due operai e un dipendente i feriti nell'esplosione della caldaia avvenuta, intorno alle 13.40, all'hotel Mercure in via Reggio Calabria, non lontano da piazza Bologna, a Roma. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. Da una prima ricostruzione, lo scoppio è avvenuto mentre si stava facendo la manutenzione della caldaia. Due dei tre operai addetti alla manutenzione, rimasti feriti, sono padre e figlio, trasportati all'ospedale San Giovanni. Nessuno dei 3 sarebbe in gravi condizioni. L'esplosione è avvenuta all’ultimo piano della struttura, all’interno del locale caldaie nel corso di un intervento di manutenzione per il riavvio dell’attività dopo il lockdown in seguito all’emergenza coronavirus. Nessun ospite era dunque presente all’interno dell’albergo.