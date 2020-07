Aggressione omofoba a Pescara, denunciato ventenne

Fotogramma

E' stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri il presunto aggressore del ragazzo che, nella tarda serata a cavallo tra il 25 ed il 26 giugno scorso sul lungomare Matteotti a Pescara, stava passeggiando mano nella mano con un coetaneo. Il giovane era stato preso a pugni al volto tanto da rompergli la mandibola.

I carabinieri hanno esaminato i video delle telecamere presenti nella zona, hanno sentito i ragazzi presenti all’evento, in particolar modo quelli che sono assidui frequentatori della zona “Nave di Cascella”, risalendo quindi ad un giovane pescarese poco più che ventenne. I dettagli forniti dalla vittima e dal ragazzo che era insieme a lui, testimone dell’accaduto, sono stati fondamentali per gli inquirenti, che, già dopo 48 ore dall’accaduto, avevano indirizzato le proprie indagini su una persona. Il riconoscimento è avvenuto grazie a testimoni e immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Il giovane aggressore non era solo in quel momento ma in compagnia di altri suoi amici, tra cui una ragazza. Il ragazzo è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali con l’aggravante comune dell’aver agito per motivi abbietti o futili. Tuttavia le indagini dei carabinieri proseguono per identificare le altre persone che erano presenti al momento dell'accaduto.