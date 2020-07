Coronavirus, Zaia: "Morto il serbo contatto zero"

(Fotogramma)

"Il 'contatto zero', il cittadino serbo che ha infettato i 4 veneti rientrati da quel Paese a Vicenza è deceduto". Ad annunciarlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi in un punto stampa. "Il Veneto non ha ripreso l'onda dei contagi. Il virus ce lo siamo andati a prendere in Serbia e ce lo siamo portati a casa". "Stiamo parlando quindi di cinque positivi, di un focolaio, importato dall'estero: positivi che si sono contagiati in Serbia". Zaia ha quindi spiegato che "la sanità veneta ha funzionato perché siamo andati a rintracciare tutti i contatti stretti che hanno portato alle 52 persone in isolamento fiduciario".

Zaia: "Tso da usare in casi estremi"

Il virologo Palù: "In Veneto 15 focolai e casi importati"