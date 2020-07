Dal lockdown a Wonderyogi, Charlotte Kadiu ora 'balla da sola'

Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu (Ipa/Fotogramma)

Dal lockdown a 'wonderyogi'. Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu, lancia su una piattaforma on line le sue lezioni di yoga. Ex ballerina diplomata all'Accademia del Teatro alla Scala e madre della piccola Lea, quattro anni, ora Charlotte 'balla da sola'. "Ho scoperto la pratica dello yoga, grazie a mia moglie - ha dichiarato all'Adnkronos Kledi Kadiu- Una disciplina mai pratica. Rilassa l'anima, 'trasmette' tranquillità', un benessere per il corpo e la mente, in un 'rapporto' diverso con la tua fisicità. Si lavora con il corpo, naturalmente, come facciamo noi danzatori - ha aggiunto- ma è diversa l'empatia, la concentrazione".

"ll lockdown è servito anche a questo - ha proseguito Kledi Kadiu- Una nuova presa di coscienza su quello che potevamo e dovevamo fare allargando i confini di una possibile platea, momenti di condivisione con tutti i follower su Instagram, 'connessi' da casa su un tappetino. Persone entusiaste ad oggi- a concluso- A meno di 24 ore dall'apertura del sito abbiamo avuto oltre 100 iscrizioni".

"C’è stato un momento particolare della mia vita in cui credevo di aver perso la rotta - ha confessato Charlotte Lazzari Kadiu- Ho dovuto fare delle scelte importanti e lì ho capito davvero il significato del concetto 'perdersi per poi ritrovarsi'. Così è iniziato il più bel viaggio della mia vita. Quello dentro me stessa. Ed è incredibile quante possibilità ti si schiudano dinanzi agli occhi. Ho conosciuto l’amore con il mio attuale marito Kledi - ha aggiunto la giovane danzatrice di origine francese- ho vissuto una gravidanza e ho affrontato il parto con grande serenità. Lea mi rende ogni giorno una mamma davvero fortunata.

"Ho capito, soprattutto - ha proseguito Charlotte Lazzari Kadiu- quanto la padronanza del respiro, la chiarezza mentale e la conoscenza del corpo siano importanti per affrontare ogni tipo di sfida quotidiana... E che tutto lavora e funziona in sinergia".Charlotte ha scoperto lo yoga nel 2014 ed è rimasta particolarmente affascinata dal metodo dell’ Odaka Yoga, di cui ha conseguito la certificazione nel 2017. L’ Odaka Yoga si esprime attraverso il moto delle onde e la cultura zen ed è uno stile innovativo fondato da Roberto Milletti e Francesca Cassia. Una vera rivelazione per la moglie di Kledi Kadiu. Una scoperta che ha portato Charlotte Lazzari a voler praticare e insegnare yoga, divulgando così i valori e la bellezza di questa disciplina.