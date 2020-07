Rimini, minore afghano nascosto nel vano ruota di un tir

Fotogramma

La polizia di Rimini ha soccorso un minore afghano che, nascosto tra il vano ruota e il fondale di un tir proveniente dalla Grecia, era stato ritrovato in piena notte davanti al Centro agroalimentare del capoluogo della Riviera. Il custode del centro, intorno alle ore 1.30 di stanotte, si è trovato davanti il ragazzino, malconcio e in stato di evidente difficoltà motoria dovuta alle tante ore passate rannicchiato a bordo del tir. Per questo motivo si è rivolto alla polizia, che ha subito inviato un equipaggio della squadra volante in soccorso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il minore aveva lasciato la Grecia due giorni fa in compagnia di altri due coetanei, che però sono incappati nel controllo di frontiera prima che il camion si imbarcasse per l’Italia. I cani della polizia greca avevano fiutato la presenza dei compagni, ma non avevano notato che, nascosto dall’altro lato del fondale, c’era anche lui. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e per lui è iniziata la profilassi sanitaria e l’affidamento ai servizi sociali. La polizia cercherà di ricostruire la vicenda, visionando i filmati del circuito di sorveglianza del Caar anche per verificare un eventuale coinvolgimento dell’autista nel veicolo.