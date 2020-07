Spara e uccide l'ex marito della compagna, arrestato

(Fotogramma)

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre e della Tenenza di Mira nella prima mattina di oggi hanno tratto in arresto un 50enne per l’omicidio di un uomo, ex marito della sua attuale compagna. Alle prime ore della mattina odierna, i militari della Tenenza di Mira, sono immediatamente intervenuti in località Oriago, dove era stato segnalato l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto, i militari potevano rinvenire riverso a terra, colpito mortalmente da due colpi di arma da fuoco, il corpo privo di vita dell’ ex marito della compagna dell’arrestato. Le origini del gesto, avvenuto al culmine di una accesa lite, sono da attribuire sicuramente a ragioni sentimentali.

L’omicida e la salma sono stati posti a disposizione del P.M. intervenuto immediatamente, rispettivamente in carcere a Venezia e presso l’obitorio dell’Ospedale di Mestre.