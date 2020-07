Zaia: "Ci portiamo il virus da fuori"

(Fotogramma)

"La novità, non irrilevante, è che abbiamo 118 stranieri coinvolti in focolai in Veneto. Ci portiamo quindi, il virus da fuori. Ed è quindi fondamentale, senza creare allarmismi, stabilire regole di reciprocità con gli altri Paesi, questo per tutelare la salute dei cittadini italiani e stranieri". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia nel punto stampa. Zaia ha spiegato che ad esempio "c'è il bollino rosso per i paesi del Nord Africa dove ci sono focolai importanti e la novità è quella dei Balcani con il lockdown a Belgrado: i nuovi focolai dei Balcani sono un tema che va affrontato", ha sottolineato.