Zaia: "Veneto non è il Vietnam"

"Lunedì presenterò l'ordinanza non per introdurre nuove regole per i cittadini ma per dare più potere ai sanitari per gli isolamenti fiduciari o peggio ancora per il ricovero di persone affette da coronavirus". Lo ha tenuto a ribadire il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa."Tutti noi qui in Veneto viviamo 'della pagnotta' non possiamo permetterci e non possiamo mettere a ferro e fuoco i nostri operatori, le nostre aziende, facendo passare l'idea, a livello nazionale, che qui è tornato il Vietnam dal punto vista sanitario. Assolutamente no. Siamo a contagio praticamente zero secondo i dati", ha concluso.