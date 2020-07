Ilaria Capua: "Quattro anni fa prosciolta da accuse, lasciai l'Italia ma si sbagliavano"

(Fotogramma/Ipa)

"Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati penali". Lo scrive in un tweet la virologa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, che aggiunge: "Per questo ho rischiato l'ergastolo. Per vergogna ed umiliazione ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero".