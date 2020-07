Bimba travolta e uccisa a Brescia, caccia al pirata

Fotogramma

E' caccia al pirata della strada che ieri ha investito e ucciso una bambina di nove anni a Bagnolo Mella in provincia di Brescia. La piccola stava attraversando la strada sulle strisce insieme alla mamma, che è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale in codice rosso. Sul caso sta indagando la polizia stradale di Brescia. Le indagini si stanno concentrando su un'auto grigia e sono al vaglio degli agenti i filmati delle telecamere per risalire all'investitore.