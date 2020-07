Coronavirus, positivi in aumento per il secondo giorno consecutivo

(Fotogramma)

Per il secondo giorno consecutivo sale il dato delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia. Domenica erano state 21 in più, oggi 67 per un totale di 14.709 soggetti affetti da Covid-19 di cui si ha certezza. Una piccola inversione rispetto alla tendenza che vedeva da diverso tempo scendere costantemente il numero dei malati: su questo valore potrebbero avere un peso i recenti focolai scoperti nelle varie regioni. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 208 nuovi casi (241.819 totali) mentre i guariti sono stati 133 (192.241 complessivi).

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione Civile, rispetto a ieri resta sostanzialmente stabile il bilancio delle persone ricoverate in terapia intensiva (due casi in meno, 72 in totale) e degli attualmente ricoverati con sintomi (946, uno in più rispetto a ieri) mentre sono otto i morti con coronavirus nelle ultime 24 ore.

In dieci regioni, inoltre, non si sono verificati nuovi casi di Covid-19 rispetto a ieri. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Lombardia sempre in testa per numero di nuovi contagi con 111 casi rispetto a ieri, seguita da Emilia-Romagna 38 e Campania 27.