Coronavirus, 10 regioni a zero contagi da ieri

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dieci regioni italiane non hanno registrato nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Lombardia sempre in testa per numero di nuovi contagi con 111 casi rispetto a ieri, seguita da Emilia-Romagna 38 e Campania 27.

I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile.