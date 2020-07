Lucarelli: "Non andrò in tv a parlare a nome di Leon"

Fotogramma

''Ringrazio anche io per richieste di interviste e cose tv, ma Leon è Leon, non me, per cui non andrò a parlare a nome suo. Però condivido il suo messaggio. E abbraccio le tante persone che hanno ribadito quanto sia un diritto fondamentale esprimere un’idea, a qualsiasi età''. Lo scrive su Twitter Selvaggia Lucarelli, riferendosi a suo figlio Leon Pappalardo che domenica scorsa ha contestato il leader della Lega, Matteo Salvini, e che su Twitter oggi scrive: ''Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta. Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso. Ciao''.