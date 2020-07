Zaia: "Più controlli per chi viene dall'estero"

Fotogramma

"Dobbiamo avere il massimo di controlli dal punto di vista sanitario per chi arriva da altri paesi, compresi i nostri connazionali, i nostri imprenditori, che rientrano magari per un viaggio di lavoro". Lo ha chiesto il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi a Tg Sky 24.

"Il balzo dell'indice RT da 0,43% all'1,63% non mi preoccupa - ha continuato il governatore -, perché in una realtà che ha un indice basso come il Veneto basta qualche caso in più per far balzare il dato. Il dato che mi preoccupa sono invece i virus importati, e l'esempio più eclatante è quello dell'imprenditore rientrato dalla Serbia e i 6 contagiati, oppure quello della badante rientrata dalla Moldavia che ha causato altri 6 contagiati. Per questo è necessario avere il massimo di controlli per chi torna da altri Paesi".