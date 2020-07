Coronavirus, altri 138 casi e 30 morti

(Fotogramma)

Altri 30 morti in Italia per coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 34.889, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovi contagi rispetto a ieri sono 138. Sono 940 i ricoverati con sintomi, in calo di 6 unità rispetto a ieri. In 70 in terapia intensiva (-2 da ieri). Scende di 467 unità il conteggio degli attualmente positivi al virus (14.242).

Il bilancio dell'emergenza in Italia

Per quanto riguarda i tamponi effettuati, sono in tutto 5.703.673 (+43.219 da ieri). Sono 7, infine le regioni (Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore.