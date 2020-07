Roma, cade ramo in via Flaminia

Lievi disagi alla circolazione, in via Flaminia circa 500 metri prima dell’uscita per Tor di Quinto in direzione Roma, a causa della caduta di un ramo sulla carreggiata. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale di Cassia. A quanto si apprende, il ramo non ha colpito alcun veicolo e nessuno e’ rimasto ferito. Per consentire la rimozione del ramo dalla strada e’ stato disposto un restringimento della carreggiata e le operazioni sono in corso.