SuperEnalotto, centrato un 6 da quasi 60 milioni

(Fotogramma)

SuperEnalotto rende milionaria Sassari con un 6 da 59.472.355,48 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Sassari presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro. I numeri vincenti erano 16, 24, 29, 53, 73, 88. Jolly: 62. Superstar: 50.

Quella di stasera arriva dopo 51 concorsi di attesa ed è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quest'ultima sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020, ricorda Agipronews, quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati.

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Ecco la Top five dei Jackpot della storia. Per ognuno viene indicato anche il ritardo rispetto alla vincita precedente. 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO) 178 concorsi; 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi; 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi; 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi; 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi.

Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto oltre 11 milioni di euro: un 'tesoretto', spiega Agipronews, costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro, ma nel 2019 grazie al Jackpot record assegnato il 13 agosto, le giocate hanno superato gli 1,6 miliardi di euro.