Influenza, Pregliasco: "Imporre vaccino? Sarebbe sensato"

Nella stagione 2020-2021 sarà necessario rendere obbligatorio il vaccino dell'influenza? "Non so se sarà possibile 'imporlo', ma sarebbe sensato farlo perché risolverebbe il problema della diagnosi differenziata" con Covid-19. "Ci saranno migliaia di influenzati" e, "in assenza di una vaccinazione di massa, dovremmo isolarli tutti" nel dubbio che possano avere contratto l'infezione da nuovo coronavirus. E' la considerazione del virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, intervistato da 'Avvenire'.

Ma per quando arriverà l'influenza avremo già un vaccino contro Sars-CoV-2? "Lo escluderei, anche se si procede rapidamente - risponde il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo - Servirà un anno e mezzo per le verifiche e l'industrializzazione, anche se il programma italo-inglese (la Irbm di Pomezia sta lavorando con lo Jenner Institute dell'Università di Oxford, ndr) si basa su una tecnologia consolidata".