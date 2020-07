E' morta la giornalista Paola Guerci, il cordoglio della politica

(Fotogramma)

La politica esprime cordoglio per la morte della giornalista e conduttrice radiofonica Paola Guerci, scomparsa a 52 anni. "Con grande tristezza ho appreso della scomparsa prematura di Paola Guerci, donna tenace e perbene, giornalista sempre attenta al sociale. Se ne va una persona coraggiosa e apprezzata da tutti, che ha sempre portato avanti con orgoglio le proprie idee. Condoglianze alla famiglia", scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Cari ragazzi, amici e gente nostra, Paoletta Guerci ci ha lasciati. Così, senza dire niente a nessuno, senza permetterci un saluto, un bacio, un abbraccio, una mezza parola di conforto. Senza che ci potesse compatire con uno di quei suoi sorrisi dolci e ironici. Era brava, umana, affettuosa, talentuosa e noi abbiamo solo il compito di custodirne la memoria e parlare di lei, di ciò che ha fatto, provando a proseguirne l’impegno nell’associazionismo, le pari opportunità, la comunicazione su cui aveva idee magnifiche che il tempo non le ha consentito di sviluppare come avrebbe meritato. I suoi amici soffriranno molto perché quando si perde l’amore di una persona che sapeva darne a piene mani si resta storditi a lungo. Un pensiero va a sua figlia Egeria, che Paola ha avuto la gioia di poter vedere con una divisa indosso, come desiderava. Facciamoci forza e preghiamo per lei e per la sua famiglia", scrive su Facebook il Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli (Fdi).

"Essere fedeli alla propria natura - prosegue il post - e sfuggire alla mediocrità quotidiana è l’unico antidoto per non avere rimpianti, l’unica cosa che davvero conta nella vita. Il resto sono deliri di onnipotenza e atti di volgare presunzione. Fermiamoci 5’ oggi in un angolo della città e dedichiamole un saluto. Ciao Paola".

"La prematura scomparsa di Paola Guerci rappresenta un dolorosa perdita non soltanto per la sua famiglia e i suoi cari, ma anche per tutta l'informazione. Professionista garbata ma tenace, onesta e innamorata del giornalismo. Che peccato e che rabbia", le parole su Twitter del deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.