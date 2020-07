Ratzinger segue i funerali del fratello online

Benedetto XVI ha seguito in una diretta streaming i funerali del fratello George Ratzinger, morto il primo luglio scorso in Germania all'età di 96 anni. Lo ha reso noto il vescovo di Ratisbona, Rudolf Voderholzer, secondo cui la partecipazione al servizio funebre per il fratello del Papa emerito è stata limitata a causa della pandemia di coronavirus. Benedetto XVI si era recato a sorpresa a Ratisbona qualche giorno prima della morte del fratello prete, che dal 1964 al 1994 era stato direttore del coro dei bambini della cattedrale di Ratisbona.

Tra i presenti al servizio funebre il segretario privato di Ratzinger, monsignor Georg Gaenswein, e il cardinal Reinhard Marx, arcivescovo di Frisinga e Monaco. La settimana scorsa Papa Francesco aveva inviato un messaggio di condoglianze a Benedetto XVI, esprimendo la sua "vicinanza spirituale in questo momento di dolore".