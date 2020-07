Rubati 2.500 buoni pasto nella sede Rai di Napoli

Circa 2.500 buoni pasto sono stati rubati negli uffici della Rai di Napoli, in viale Marconi. Il valore dei ticket è di circa 12mila euro. Il furto è stato scoperto questa mattina. I buoni pasto erano conservati in una cassaforte che non presenta segni di effrazione. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Napoli Fuorigrotta.