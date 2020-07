Coronavirus, Arcuri: "Temo arrivo di una nuova ondata"

(Fotogramma)

"Sì". Così il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, intervistato da Lucia Annunziata durante un web talk organizzato dal Centro studi americani, ha risposto a chi gli ha chiesto se teme una nuova ondata della pandemia a settembre-ottobre. Arcuri ha poi aggiunto: "Penso possa esserci una ripresa della curva dei contagi, ma sarà molto difficile che ci si rigetti nel dramma di marzo", c'è "capacità di gestirla meglio".

"L'organizzazione federalista dello Stato - spiega il commissario straordinario - , con particolare accento nella sanità, ha dovuto trovare equilibri" però guardando ora ai dati "siamo stati bravini, tutti".

Quanto ai comportamenti dei cittadini "trovo un comprensibile rilassamento - afferma Arcuri - ma imploro che questo rilassamento sia consapevole" perché "il coronavirus non è ancora finito".

Per quanto riguarda l'avvio del nuovo anno scolastico, "stasera emaniamo il bando per la procedura pubblica per due milioni di test sierologici da somministrare a personale, docente e non, prima della riapertura della scuola", annuncia.