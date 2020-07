Coronavirus, "oggi nel Lazio 28 casi di cui 22 d'importazione"

(Afp)

"Oggi registriamo un dato di 28 casi; 22 sono i casi di importazione (pari al 78% del totale) e di questi 18 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro caso proviene dalle Canarie, uno ha un link con il Brasile e uno è di rientro da una visita familiare a Milano. Ci aspettiamo nella valutazione settimanale un valore Rt ancora di poco superiore a 1 a causa dei focolai di importazione". Lo evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino odierno dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

"Prosegue la straordinaria affluenza ai drive-in della Asl Roma 2 a disposizione della Comunità del Bangladesh a Roma per effettuare i tamponi. Voglio ringraziare della collaborazione le associazioni e l’Ambasciata del Bangladesh a Roma - aggiunge D'Amato - L’attività di contact tracing per la comunità bengalese verrà estesa anche al drive-in del San Giovanni e in Piazzale Tosti. Nella Asl Roma 1 dei tre casi registrati nelle ultime 24h due sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Un caso riguarda un bambino di 9 anni riferito ad un nucleo familiare già noto".

"Nella Asl Roma 2 dei 15 casi odierni sono 14 i positivi riferiti all’esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati e di questi 8 fanno riferimento ad un unico nucleo familiare - prosegue l'assessore - Nella Asl Roma 3 dei cinque casi odierni uno è un uomo residente alle Canarie ora ricoverato allo Spallanzani. Due casi sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Un ulteriore caso positivo riguarda un uomo individuato dal test sierologico".

A Latina si segnalano 4 nuovi casi, "Rieti si conferma Covid-Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento. Nelle ultime 24h si registra un decesso, mentre da domani a Palestrina riprende l’attività del Punto nascita", conclude l'assessore.