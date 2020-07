Covid, Bangladesh Islamic cultural center: "Molto preoccupati"

(Afp)

“Siamo molto preoccupati”. Ad affermarlo in un’intervista rilasciata all’Adnkronos è il rappresentante della comunità bengalese di Padova, Shah Selim, referente del Bangladesh Islamic cultural center nel commentare il presunto business di certificati medici falsi a Dacca ed il divieto di sbarco a Roma e Milano dei passeggeri bengalesi in volo dal Qatar.

“La nostra comunità – spiega Shah Selim – sta vivendo ore di profonda apprensione. Le false dichiarazioni presentate per arrivare in Italia ed i contagi rilevati tra i nostri concittadini hanno allarmato tutti noi. Durante i momenti di preghiera in moschea stiamo adottando misure sempre più restrittive ampliando i margini di distanziamento tra i fedeli. Ovviamente misuriamo la febbre a tutti coloro che entrano. In più invitiamo tutti i cittadini del Bangladesh che arrivano in Italia, sensibilizzandoli con continue comunicazioni, a stare in isolamento domiciliare per i primi 14 giorni senza uscire di casa”.