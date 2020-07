Processione abusiva per San Calogero, 8 denunciati ad Agrigento

(Fotogramma)

Nonostante i divieti imposti dalle misure anti-Covid, hanno organizzato una processione non autorizzata per San Calogero. Adesso per 8 persone identificate dalla polizia è scattata la denuncia per manifestazione non preavvisata. Sono ritenuti i promotori di un corteo che domenica scorsa è partito dal Santuario di San Calogero per raggiungere il centro storico cittadino.

Quest'anno le processioni e i riti tradizionalmente previsti per festeggiare il patrono della città dei templi erano stati annullati a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, per scongiurare gli inevitabili assembramenti. Nonostante ciò domenica scorsa gli 8 denunciati, senza alcun preavviso e senza autorizzazione, intorno alle 12 hanno organizzato una processione di una mini-vara con un piccolo simulacro di San Calogero, trasportata dal Santuario di San Calogero fino a via Porcello, dove è stata bloccata dalla polizia. Gli agenti della Digos, che hanno passato in rassegna numerosi fotogrammi, sono riusciti a individuare i trasgressori e isolare tra questi coloro che si sono posti alla guida della finta processione, di fatto promuovendone lo svolgimento. Oltre alla denuncia, gli 8 sono stati raggiunti anche da una sanzione amministrativa per la violazione delle misure di contenimento anti-Covid-19.