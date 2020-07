Scuola, da Arcuri bando per test sierologici: offerte entro 16 luglio

(Fotogramma)

A due giorni dall’incarico per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla riapertura in sicurezza della scuola, parte la prima gara. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha bandito la “procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto e la distribuzione di 2 milioni di kit sierologici destinati al personale docente e non docente delle scuole italiane, pubblicata sul sito della presidenza del consiglio-commissario straordinario, della protezione civile, del ministero della Salute e del ministero dell’Istruzione.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 16 luglio prossimo, la procedura si concluderà entro il 29 luglio. I kit dovranno essere disponibili entro il 10 agosto prossimo, in modo da essere somministrati a tutto il personale docente e non docente prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“Mettere al centro i bisogni dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, consentendo loro di tornare a scuola in sicurezza, significa anche compiere un ulteriore passo verso la nostra ‘nuova’ normalità", ha commentato il commissario straordinario. "L’opportunità per gli insegnanti e il personale scolastico di effettuare i test sierologici gratuiti - ha concluso - è una componente fondamentale della strategia per la prevenzione dal virus e per la tutela della salute dei cittadini messa in campo dal governo”.

E per il ritorno tra i banchi serviranno "dieci milioni di mascherine al giorno", ha stimato Arcuri spiegando che invece non si hanno ancora dati sugli spazi in più che serviranno per garantire il distanziamento: "Stiamo lavorando con il ministero per capire di quante aule si è in condizione di fruire rispetto a quelle già attrezzate" e riguardo agli spazi aggiuntivi è in corso un "lavoro interministeriale".