Scuola, Azzolina: "Numero banchi necessari lo avremo dai tavoli regionali"

(Fotogramma)

Il numero dei banchi necessari per garantire il distanziamento "lo avremo dai tavoli regionali". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a 'In Onda' su La7 spiegando che nei prossimi giorni si avranno i dati. "Le linee guida scritte sono chiare, i dirigenti avevano un'altra incertezza, ora colmata, sul metro statico, ossia da bocca a bocca, o metro dinamico".

"Il metro lo dobbiamo considerare in modo statico, se lo studente deve alzarsi e non c'è quel metro allora è possibile che debba mettersi la mascherina", ha continuato la ministra secondo la quale "questo tranquillizza molto il mondo dei docenti". "Non è detto che si debbano fare dei doppi turni".

"Una riflessione sul calendario scolastico si può anche aprire, ma per fare questo servono strutture adatte" dice rispondendo a una domanda sulla possibilità di allungare le lezioni anche a luglio come avviene in altri Paesi.

"Salvini è un predatore politico, dove fiuta le difficoltà si butta a capofitto: ancora parla di plexiglass, non ha capito che né l'ho mai detto né era scritto da nessuna parte". "Per me Salvini è l'antipolitica", ha aggiunto spiegando che "la politica fa l'interesse dei cittadini rassicurandoli, Salvini parlando alle famiglie, dicendo 'i vostri figli non rientreranno a scuola', sta mettendo paura ai cittadini".