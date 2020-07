Talarico cravatte promuove il turismo in Calabria

Maurizio Talarico, fondatore della Talarico Cravatte, torna a impegnarsi per la Calabria. Dopo la raccolta fondi per l'acquisto di due letti per i reparti di dialisi degli ospedali di Crotone e Tropea, questa volta, attraverso le pagine del Corriere della Sera, promuoverà una volta a settimana le località turistiche più conosciute della Calabria.

"Mi chiedo ogni giorno cosa posso fare per la mia terra. Ho deciso, di promuovere, ancora una volta, la bellezza della Calabria - spiega Talarico - Oggi mi sento moralmente vicino ai mie corregionali che stanno attraversando una seria crisi economica nel settore turistico. Ho ritenuto importante dare un piccolo contributo a tanti mie colleghi imprenditori del settore turistico pubblicizzando le immagini della Calabria che meglio fanno comprendere le potenzialità di una regione che offre tante alternative, dalle montagne della Sila e del Pollino a luoghi d'arte patrimonio dell'Unesco e bellissime località marine. La campagna per il 'rilancio del turismo in Calabria' promossa dall'azienda Talarico Cravatte durerà 5 settimane: ogni venerdì una diversa bellezza della nostra regione troverà spazio su una pagina intera del Corsera".