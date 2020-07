Zona rossa per oltre un mese, ora Ariano Irpino è 'Covid free'

(Fotogramma)

Ariano Irpino è "Covid free". Nel comune della provincia di Avellino dove è stata in vigore una zona rossa dal 15 marzo al 22 aprile, da oggi non ci sono più casi di positività al Covid-19. La Asl di Avellino comunica infatti che è guarita l'ultima persona risultata positiva al coronavirus. L'Asl fa sapere che "al fine di garantire e tutelare la salute dei cittadini" proseguirà "l'opera di monitoraggio del territorio, effettuando tamponi naso-faringei sulla popolazione, ove necessario o su richiesta dei medici di medicina generale".

Ariano Irpino è stato il primo comune in Campania dove è stata istituita una zona rossa, insieme a 4 comuni del Vallo di Diano in provincia di Salerno. L'ordinanza numero 17 del 15 marzo 2020 firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca disponeva le misure di contenimento per il comune di Ariano Irpino fino al 31 marzo: le misure sono state poi prorogate una prima volta al 14 aprile, poi al 20 aprile e infine al 22 aprile.