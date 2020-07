Aggredisce conducente e si mette alla guida del tram, fermato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo italiano di 39 anni ha aggredito e sbalzato dalla sua postazione il conducente di un tram presso il capolinea del tram 3 Gratosoglio, a Milano, mettendosi alla guida del mezzo e proseguendo la marcia per alcuni metri. I fatti si sono verificati alle 12.30 circa, in via de’ Missaglia. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della sottosezione della polizia stradale di Milano Ovest e una pattuglia dei carabinieri in transito, i quali hanno definitivamente interrotto l’azione dell’uomo.

La polizia stradale di Milano Ovest era già sulle tracce dell’uomo in quanto alle 9 del mattino, sull’autostrada A7, lo stesso, mentre era a bordo dell’autovettura della madre come passeggero, all’altezza dell’uscita Binasco, nel corso una lite per futili motivi, l’ha strattonata, costretta ad accostare e spinta fuori dalla macchina, allontanandosi a bordo dell’auto, facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno così iniziato le ricerche dell’uomo rinvenendo l’autovettura in via Gutenberg. La macchina era aperta con le chiavi inserite e il motore acceso. Poco dopo, lo hanno localizzato tramite il suo cellulare in via De Missaglia dove sono intervenuti e dove nel frattempo il conducente del tram aveva allertato immediatamente la sala operativa Atm affinché interrompesse il flusso di corrente elettrica.

L’uomo è stato poi trasportato presso l’ospedale Niguarda per una valutazione psichiatrica. La madre, di 64 anni, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo presso l’Ospedale Humanitas per alcune ferite riportare nella caduta. Anche il conducente del tram è stato trasportato in ospedale in codice verde, a seguito dell’aggressione subita.