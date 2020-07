Bologna, nuovo focolaio in azienda di logistica

Afp

Nuovo focolaio di coronavirus a Bologna. Accade, come riporta l'edizione di 'Bologna' di 'la Repubblica', nella "sede della Tnt di via della Salute" ed è la "stessa azienda a confermarlo a Repubblica: 'All’esito dei tamponi effettuati da parte dell’Asl tra alcuni dei lavoratori, ci sono stati, al momento, riferiti 18 casi di positività al contagio, tutti riguardanti soggetti asintomatici. I test sugli altri lavoratori del sito sono ancora in corso'".

Come riporta il quotidiano, "l’inchiesta epidemiologica del dipartimento di Sanità pubblica – che già a giugno aveva fatto un’ispezione alla Tnt – è iniziata dopo la scoperta di due lavoratori positivi. Tra mercoledì e ieri è partita una campagna di tamponi a tappeto nei confronti di 220 dipendenti. Una maxi azione preventiva sul modello di quello che è stato fatto in zona Roveri o al centro migranti di via Mattei. Oggi si aspettano i risultati ufficiali dell’Ausl". "Tnt-Fedex spiega - prosegue 'la Repubblica' - che 'sono state immediatamente attivate tutte le misure previste dalla normativa di legge e dai protocolli di sicurezza adottati dalla nostra società per la tutela della salute e la limitazione della diffusione del contagio. Sin dall’insorgenza dell’emergenza sanitaria, l’azienda ha sempre operato per tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori'".