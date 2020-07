Coronavirus, in Lombardia 6 morti e 135 nuovi contagi in 24 ore

(Fotogramma)

Sei morti e 135 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia. Diciassette sono in provincia di Milano, di cui nove a Milano città. A Bergamo i nuovi positivi sono 56, a Brescia 17, a Como 5, a Cremona 7, a Lecco 3, a Lodi 3, a Mantova 12, a Monza e Brianza 3, a Varese 3 e a Sondrio 1. Nessuno nuovo caso, invece, a Pavia. Lo comunica Regione Lombardia. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia ammonta a 16.736.

Dei nuovi contagi 72 lo sono risultati a seguito di test sierologici di cui 46 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati sono stati 11.505, per un totale da inizio pandemia di 1,12 milioni.

Sono 190 le persone attualmente ricoverate negli ospedali della regione, 11 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva, secondo la Regione Lombardia, sono 27, quattro in meno da ieri. I guariti e i dimessi sono 69.828, in aumento di 145. "I dati di oggi si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali, che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri", commenta l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.