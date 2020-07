Mafia capitale, 8 settembre appello-bis per ricalcolo pene

E’ stato fissato per il prossimo 8 settembre il processo d’Appello Bis per rideterminare le pene di 20 imputati nel processo per Mafia Capitale. Tra questi alcuni dei principali protagonisti dell’inchiesta come Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, tornati in libertà da alcune settimane.

Carminati, dopo una detenzione durata 5 anni e 7 mesi, comparirà insieme agli altri imputati davanti ai giudici della prima sezione di Appello che dovranno ridefinire la pena dopo la sentenza della Cassazione che il 22 ottobre scorso ha fatto cadere per tutti l’accusa di associazione di stampo mafioso. Fra i venti imputati, oltre a Buzzzi e Carminati, ci sono fra gli altri anche Riccardo Brugia, Luca Gramazio e Franco Panzironi.