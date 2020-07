Mose, Galan: "Opera esclusivamente statale, Regione non c'entra nulla"

Fotogramma /Ipa

"Non posso e non voglio dire niente, l'unica cosa che dico è che il Mose è un'opera esclusivamente statale in cui la regione non c'entra nulla. Sono in linea con Cacciari". Lo sottolinea all'Adnkronos Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto ed ex ministro, commentando l'attivazione del sistema di 78 dighe mobili del Mose.