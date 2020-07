Padre Sorge: "Decreti sicurezza impregnati di razzismo"

Padre Bartolomeo Sorge (Fotogramma)

Padre Bartolomeo Sorge scende in campo per chiedere l’abrogazione dei decreti sicurezza, ricordando gli autorevoli rilievi mossi dal Capo dello Stato è dalla Consulta. "I decreti sicurezza sono impregnati di cultura razzista, iin sé sbagliati (Mattarella), irragionevoli, irrazionali e incostituzionali (la Consulta). Che altro ci vuole per abrogarli?", sottolinea il gesuita sui social.