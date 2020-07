Rezza: "Rafforzare misure di distanziamento, Rt nazionale poco sotto 1"

(Afp)

"Sebbene per ora" l'indice di contagiosità "Rt a livello nazionale rimanga di poco al di sotto dell'unità, in diverse regioni l'Rt ha superato quota 1. Ciò è dovuto in diversi casi al verificarsi di focolai di rilevanza più o meno grande, che in parte sono dovuti all'importazione di infezioni dall'estero". Lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati del monitoraggio di Covid-19 in Italia nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, redatto da ministero e Istituto superiore di sanità (Iss).

Per questo, raccomanda Rezza, bisogna "rafforzare le misure di distanziamento sociale che è opportuno tenere, pur sapendo che il Sistema sanitario nazionale è in grado di identificare rapidamente questi focolai e contenerli".