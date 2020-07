Roma, microcar finisce in scarpata e termina corsa su tetto capannone

Nella notte una microcar è finita in una scarpata per concludere la corsa sul tetto di un capannone industriale, il ragazzo che guidava è salvo. E' accaduto a Roma, precisamente a Fontenuova, su via dell'Orsa Maggiore e sono intervenuti i vigili del fuoco con autoscala e il Nucleo Saf.

Le operazioni d’intervento dei vigili del fuco anche se difficoltose, hanno permesso di portare in salvo il ragazzo che conduceva la microcar. Attraverso l’ausilio dell’Autoscala e del personale SAF il ragazzo è stato fatto scendere e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.