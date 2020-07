Bill Gates: "Vaccino a chi ha bisogno, non a miglior offerente"

Fotogramma /Ipa

"Se lasciamo che i farmaci e i vaccini vadano al miglior offerente piuttosto che alle persone che vivono nei posti in cui c'è maggior bisogno, avremo una pandemia più lunga, ingiusta e letale". E' il monito lanciato in video dal miliardario filantropo e fondatore di Microsoft Bill Gates, in occasione di una conferenza virtuale su Covid-19 organizzata dall'International Aids Society. "Abbiamo bisogno di leader che prendano queste dure decisioni - ha continuato Gates - su una distribuzione basata sull'equità e non semplicemente guidata da fattori di mercato".