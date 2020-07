Covid, Ippolito: "C'è senso ottimismo che può diventare pericoloso"

Fotogramma

Il caso positivo (non un calciatore) riscontrato nel Parma, il primo weekend con il via libera ai locali notturni e i diversi casi di assembramento già registrati in molte località turistiche: "C'è un senso generale di ottimismo che rischia di diventare pericoloso. Guardiamo quello che sta accadendo in altri paesi, ad esempio Israele, in cui torna il lockdown". A parlare all'Adnkronos Salute è il direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito, allarmato per alcuni comportamenti che rischiano di compromettere i sacrifici degli italiani e il lavoro fatto dai medici.