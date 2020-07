Milano, scontro auto-furgone: muoiono due 27enni

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Due 27enni sono morti nella notte in un incidente d’auto a Gorgonzola, nel Milanese, sulla strada statale 11. Intorno alle 2 di notte l’auto su cui viaggiavano, una Ford Fiesta, si è scontrata frontalmente con un furgoncino, un Ford Transit, che procedeva nella direzione opposta. I due giovani, entrambi cittadini rumeni e residenti rispettivamente a Gorgonzola e a Cassina de’ Pecchi, sono morti sul colpo. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco.

Il conducente del van, un 24enne italiano della vicina Basiano, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in stato di shock ma non in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che la Fiesta abbia invaso la corsia opposta e il Transit non sia riuscito a evitare lo scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gorgonzola insieme al Nucleo radiomobile della compagnia di Cassano D’Adda.