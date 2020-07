Pisa, colpito con bottiglia dopo apprezzamenti al cane

Fotogramma

Sangue nell'epicentro della movida pisana. Questa notte in Piazza delle Vettovaglie un giovane italiano di 23 anni è stato colpito al volto con una bottigliata da un ragazzo al termine di una animata discussione scaturita dagli apprezzamenti non graditi rivolti al suo cane. All'arrivo di una volante della Questura, il giovane era a terra e perdeva sangue. Sul posto anche i sanitari del 118 intenti a prestare le prime cure al 23enne, residente in provincia, il quale aveva passato la serata nel centro storico con alcuni amici.

Dopo la bottigliata, l'aggressore, in compagnia di altri amici, si sarebbe allontanato velocemente dalla piazza non preoccupandosi della vittima lasciata a terra, soccorsa in prima istanza da alcuni conoscenti. Sulla dinamica dell’accaduto e sulla attività di identificazione dei responsabili, sono in corso le opportune attività d’indagine ad opera dell’Ufficio Volanti della Questura di Pisa.