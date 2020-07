Coronavirus, in Lombardia otto morti sui 9 totali

(Foto Fotogramma)

Sono otto i decessi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, sui 9 in tutta Italia. Sono 77 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 15 sono emersi a seguito di test sierologici e 16 sono categorizzati come ‘debolmente positivi’, secondo i dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia. Il totale dei pazienti deceduti dall’inizio dell’epidemia sale a 16.748 persone, 8 in più rispetto a ieri, 11 luglio.

Aumentano i guariti e i dimessi: sono complessivamente 70.297 - nello specifico si tratta di 68.199 guariti e 2.098 dimessi - con un aumento di 277 persone nelle ultime 24 ore, secondo i dati odierni di Regione Lombardia sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Aumentano invece, così come ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono a oggi 31, 2 in più rispetto a ieri, 11 luglio. Calano i ricoverati non in terapia intensiva, che in totale sono 160, 13 in meno nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.142.932, 9.545 nell’ultimo giorno.

Quanto ai nuovi casi di coronavirus per provincia vedono in testa Mantova (27 nelle ultime 24 ore), a cui segue Bergamo, con 21 nuovi positivi. In provincia di Milano invece i nuovi contagi sono 6, di cui 5 a Milano città. Lo riportano i dati odierni di Regione Lombardia. Ecco le altre province con il rispettivo numero di nuovi contagi: Brescia (6), Como (1), Cremona (6), Lecco (1), Lodi (nessun nuovo caso), Monza e Brianza (7), Pavia (nessun nuovo caso), Sondrio (nessun nuovo caso) e Varese (1).