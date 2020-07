Fabio Fazio: "Ho scoperto che il distanziamento sociale sugli aerei non vale"

(foto Fotogramma)

"Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini...". Così Fabio Fazio su Twitter. Molte le risposte al tweet tra chi gli ricorda le regole stabilite dall'Enac, chi ironizza ('Hanno scoperto che il Covid19 odia volare') e chi fa notare come in molti altri luoghi non venga rispettato. Tra i post di replica c'è anche quello di un'assistente di volo che scrive: "Ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi":