Meteo, domenica anomala

L'alta pressione presente sull'Italia torna a subire i dispetti delle correnti più fresche ed instabili nord atlantiche pronte a ristabilire condizioni di tempo incerto e una domenica anomala su alcuni angoli del Paese con venti freschi, da uno stop del grande caldo e da alcune insidie sul fronte meteorologico.

La giornata fa sapere iLMeteo.it si aprirà sotto l'insidia dei venti freschi di Bora che manterranno ancora attive condizioni temporalesche sul Piemonte occidentale, sui comparti orientali dell'Emilia e sulla Romagna (al primo mattino). Qui il meteo andrà gradualmente migliorando col passare delle ore. Sul resto del Nord avremo una spiccata variabilità, ma con tendenza ad ampie schiarite.

L'aria fresca ed instabile farà sentire la sua influenza anche su alcuni tratti del Centro. Nel corso del pomeriggio ci attendiamo un rapido peggioramento in Abruzzo dove arriveranno rovesci e temporali sui rilievi ma in locale sconfinamento verso le adiacenti pianure. Nubi sparse a tratti compatte lungo le coste mentre sul resto del Centro il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo e in gran parte soleggiato.

Un'altra isola felice sarà inoltre il Sud dove il sole splenderà spesso indisturbato anche se in un contesto climatico molto caldo e a tratti assai afoso.

A proposito del caldo, segnaliamo un deciso calo termico al Nord e sui comparti adriatici del Centro dove i termometri potranno perdere anche fino a 5-7°C in meno rispetto a Sabato e questo grazie anche ad un contesto piuttosto ventoso che avvolgerà soprattutto il Nordest e gran parte del comparto adriatico. Qui ci attendiamo inoltre un deciso rinforzo del moto ondoso.

In serata la situazione tornerà tranquilla su tutto il Paese anche se non mancheranno residui annuvolamenti sui comparti alpini e ancora una volta tra Abruzzo e Molise, ma il rischio di pioggia risulterà decisamente basso.